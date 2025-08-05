تردد جديد الآن .. تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل وعرب سات 2025

أستمتع الآن بكل سهولة فى الحصول على تردد قناة طيور بيبي، والتي تعتبر واحدة من القنوات المتميزة على الأطلاق فى تقديم الاغاني المختلفة لجميع الأطفال بدون انقطاع او توقف، كما ايضا تفيد فى تقديم المعلومات المتميزة للاطفال على مدار اليوم، والتي تفيد في سهولة استجابتها من خلال الطرق المختلفة التي تتميز بها القناة فى تقديم المحتويات.

تردد قناة طيور بيبي

استمتع الآن بكل سهولة فى الحصول على تردد قناة طيور بيبي، والتي تعتبر واحدة من القنوات المتميزة فى تقديم المحتويات المفيدة لجميع الاطفال على مدار 24 ساعة، كما انها من القنوات المتميزة التي تساعد فى تقديم أكفئ المعلومات والطرق المختلفة التي تسهل على الأطفال استجابتها، وقد يتميز التردد فى الآتي وهو:

يكون التردد الخاص بقناة طيور بيبي هو 11274.

يكون القمر الصناعي نايل سات.

يكون معدل الترميز هو 27500.

وأيضا معامل التصويب الخطأ هو 3/4.

وجودة القناةهي HD

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات

يكون تردد قناة طيور على القمر الصناعي عرب سات هو 11310.

يكون معدل تصويب الخطأ هو 3/4.

يكون معدل الترميز هو 27500.

وجودة قناة طيور بيبي هي HD.

كيفية تنزيل القناة على التلفاز

يمكن الآن بكل سهولة الحصول على كيفية تنزيل القناة على التلفاز من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات، والتي قد تساعد المشاهدين فى سهولة تنزيل القناة على التلفاز بدون الحاجة الى المختصين او الدعم الفني، وقد تشمل القناة فى الآتي وهي: