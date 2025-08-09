أتصل الآن على رقم مسابقة الحلم للفوز بالمليون دولار مع مصطفى الآغا

يعد خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 من أكثر ما يشغل اهتمام عدد كبير من المواطنين، حيث تعتبر تلك المسابقة واحدة من أبرز وأشهر المسابقات التلفزيونية في مختلف أنحاء الوطن العربي، والتي يتم عرضها من خلال شاشة قناة أم بي سي ويقدمها الاعلامي الشهير مصطفى الآغا، فقد انطلقت تلك المسابقة منذ سنوات عديدة ومازالت مستمرة حتى الآن كما أنها تقوم بتوفير جوائز مالية ضخمة ومتنوعة.

رقم مسابقة الحلم

هناك رقم مخصص لكل دولة عربية يمكن من خلاله الاشتراك في مسابقة الحلم وهذه الأرقام هي

الرقم المخصص من دولة المملكة السعودية هو 755505.

الرقم المخصص من دولة الكويت هو 4242.

الرقم المخصص من دولة الإمارات العربية هو 5544.

الرقم المخصص في دولة البحرين هو 94000.

الرقم المخصص في سلطنة عمان هو 90434.

الشروط اللازمة للاشتراك في مسابقة الحلم 2025

نظراً لانشغال اهتمام العديد من الأشخاص، قامت إدارة مسابقة الحلم بتحديد مجموعة من الشروط والمعايير الأساسية التي ينبغي توافرها في المتقدمين قبل أن يتم التسجيل الرسمي بالسحب، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: