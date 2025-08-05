أخر تحديث لـ سعر الحديد اليوم والاسمنت بتاريخ 5 من أغسطس 2025

شهدت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 استقرار داخل الأسواق المصرية وسط ترقب لاعلان السعر الرسمي للشهر الجاري ويأتي ذلك بعد ثبات الأسعار لقرابة شهرين مع استمرار تفاوتها بين المصنع والمستهلك وفقا للمحافظة ونوع الشركة.

سعر الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم في معظم الشركات المصرية استقرار في سعرها وقد جاءت الأسعار وفقا لبيان بوابة الأسعار المحلية على النحو الآتي:

سجل سعر الطن من حديد عز اليوم الثلاثاء 39000 جنيه.

سعر طن حديد الجارحي وصل اليوم 36000 جنيه.

سجل سعر الطن من الحديد الاستثماري حوالي 36000 جنيه.

بلغ متوسط سعر الطن من حديد بشاي حوالي 38500 جنيه.

أما حديد المصريين فقد سجل سعر الطن حوالي 38000 جنيه.

في حين سجل سعر الطن من حديد الكومي حوالي 37000 جنيه.

ايضا سجل بلغ سعر الطن من حديد مصر ستيل حوالي 37500 جنيه.

بينما سجل سعر الطن من حديد العشري حوالي 36200 جنيه.

بلغ متوسط سعر الطن من حديد العتال حوالي 38000 جنيه.

بلغ متوسط سعر الطن من حديد بيانكو حوالي 36500 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي ما يقارب 38000 جنيه.

سجل سعر طن حديد الجيوشي ما يقارب 37000 جنيه.

كما سجل سعر الطن من حديد عطية حوالي 38500 جنيه.

سعر حديد المراكبي فقد سجل الطن منه حوالي 37500 جنيه.

إنتاج مصر من الأسمنت

وصل إنتاج مصر من الأسمنت خلال ال7 شهور الأولى لعام 2024 إلى حوالى 33.7% ليصل لـ 29.7 مليون طن.