موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في دولة الجزائر .. أبرز الادعية المستجابة لشهر رمضان الكريم

يبحث ملايين المواطنين عن موعد شهر رمضان 2026 في الجزائر عبر محركات البحث المختلفة، حيث يترقب المسلمون في العالم العربي والإسلامي حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا/ 2026 ميلاديًا من أجل الاستعداد له وذلك لما يحمله من روحانيات عظيمة وفرص للتوبة والتقرب إلى الله عز وجل، حيث يعد هذا الشهر هو شهر الرحمة والمغفرة، الذي تتجدد فيه نوايا الطاعة.

رمضان 2026

تم الإعلان عن موعد شهر رمضان للعام الجديد 2026 في الجزائر من أجل الاستعداد له، وذلك بسبب ارتفاع معدلات البحث وهذا الموعد هو

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 1447 هـ في الجزائر سيبدأ مساء الإثنين 16 من فبراير 2026.

يتم الانتهاء فلكيًا مساء يوم الأربعاء الموافق 18 من مارس 2026 لتكون الأيام المباركة مملوءة بالعبادة والدعاء والعمل الصالح.

أدعية استقبال شهر رمضان المبارك 2026

يحرص المسلمون على الدعاء وطلب البركة في الشهر الكريم مع بداية رمضان الكريم، ومن أبرز الأدعية المأثورة مكتوبة، ما يلي: