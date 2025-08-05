أول أيام إجازة المولد النبوي الشريف 2025 الجزائر وابرز الاحتفالات

ينتظر الكثير من المواطنين موعد المولد النبوي الشريف في الجزائر من أجل الاستعداد للإجازة والاستمتاع بمظاهر الاحتفال في تلك الدولة والتقرب إلى الله عز وجل، وقد يحصل الطلاب والموظفين في جميع المؤسسات على الإجازة.

المولد النبوي الشريف 2025 الجزائر

تم الإعلان عن الموعد المتوقع لإجازة المولد النبوي الشريف في دولة الجزائر وهذا الموعد هو

تبدأ إجازة المولد النبوي الشريف في الجزائر بداية من يوم الخميس الموافق 12 من ربيع الأول الهجري لعام 1447.

يوافق تلك اليوم 14 من شهر سبتمبر من عام 2025 الميلادي.

سوف يتم تحديد الإجازة بشكل دقيق بعد استطلاع خلال شهر ربيع الأول.

من المقرر أن يتم استمرار العطلة في الجزائر لمدة يوم فقط ليتشارك فيه المسلمين البهجة والسرور في حضور حلقات الذكر والمدح.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في الجزائر

بعض الناس يحتفلون بهذه الذكرى السنوية يقيمون مظاهر الاحتفال الدينية والثقافية، ومن بين تلك المظاهر ما يلي: