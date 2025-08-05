محلات الصاغة تكشف عن سعر جرام الذهب عيار 21 بتاريخ اليوم 5 من أغسطس 2025

تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 5 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في حالة البيع الشراء حالة من الانخفاض سجله لجميع الأعيرة وذلك وفقا لاخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 5 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في مصر لجميع الأعيرة وخاصة عيار 21 نحو الآتي

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر نحو 5220 جنيه.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 4600 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 3950 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 5 من أغسطس 36800 جنيه.

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار السبائك الذهبية اليوم الثلاثاء الموافق 5 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية عيار 24 منذ آخر انخفاض نحو الآتي