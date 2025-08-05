أخر تحديث في سعر طن الحديد اليوم بتاريخ 5 من أغسطس 2025

مع نهاية تعاملات اليوم كانت هناك زيادة ملحوظة في معدلات البحث من قبل التجار والمستثمرين بالتعرف على أسعار الحديد والأسمنت ليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، وذلك فى مختلف المصانع والشركات العاملة في السوق المصري، حيث أن الحديد والأسمنت من الركائز الأساسية في قطاع البناء.

سعر طن الحديد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت استقرار ملحوظ في السوق المحلي اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، مع ثبات الأسعار لدى معظم المصانع والشركات المنتجة وفيما يلي أحدث التقييمات وفقا لأبرز العلامات التجارية:

حديد عز سجل: 38,500 جنيه.

حديد بيانكو: 37,500 جنيه.

حديد بشاي: 37,900 جنيه.

حديد العتال: 36,000 جنيه.

حديد الكومي: 35,000 جنيه.

حديد المراكبي: 37,500 جنيه.

حديد عطية: 37,500 جنيه.

حديد المعادي: 36,000 جنيه.

حديد العشري: 36,200 جنيه.

حديد المصريين: 37,500 جنيه.

حديد سرحان: 34,500 جنيه.

حديد مصر ستيل: 34,000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

جاءت أسعار الأسمنت في مختلف الشركات المصرية اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

أسمنت السويدي: 4,350 جنيه.

أسمنت المعلم: 3,950 جنيه.

أسمنت السهم: 4,000 جنيه.

أسمنت الفهد: 3,950 جنيه.

أسمنت قنا: 4,200 جنيه.

أسمنت وادي النيل: 3,950 جنيه.

أسمنت التعمير: 3,650 جنيه.

أسمنت المخصوص: 4,000 جنيه.

أسمنت السويس: 4,020 جنيه.

أسمنت مصر (بني سويف): 4,050 جنيه.

أسمنت النصر: 3,950 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5: 4,000 جنيه.

أسمنت حلوان: 4,000 جنيه.

أسباب تغيرات اسعار الحديد والاسمنت

كشفت جهات ذات مصادر موثوقة في جمهورية مصر العربية عن أسباب تغيرات اسعار الحديد والاسمنت، وكشفت أن عمليات العرض والطلب لديها تأثير كبير جدًا في تحديد الأسعار، وعلى أساس ذلك يكون بالزيادة أو النقصان.