موعد الدخول المدرسي 2026 الجزائر + رزمانة العطل المدرسية لجميع الفصول الدراسية

يود العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر معرفة مواعيد الدخول المدرسي والعطل المدرسية في الجزائر للعام الدراسي الجديد وذلك من أجل تنظيم الاستعدادات التربوية والتخطيط للمراجعة، وخاصة بعد ان قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر الإعلان عن تفاصيل العطل وتحديد التواريخ الرسمية لمواعيد الدخول.
موعد الدخول المدرسي 2026 الجزائر
تم الإعلان عن الموعد المحدد للدخول المدرسي الجديد في الجزائر للعام الدراسي 2025-2026 وهذا الموعد هو
- الدخول المدرسي المقبل في دولة الجزائر للعام الجديد في يوم 20 من جويلية لعام 2025.
- أعلن وزير التربية الوطنية في الجزائر عن التفاصيل الجديدة بخصوص الدخول المدرسي المقبل مشيرا إلى أنه سوف يكون متميزا عن باقي السنوات السابقة.
مواعيد العطل المدرسية في الجزائر 2025
أوضحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر الجدول الرسمي للعطل المدرسية لعام 2025، والذي جاء على النحو التالي:
- عطلة الخريف والتي تبدأ من مساء يوم الخميس الموافق الحادي والثلاثون من أكتوبر وتنتهي صباح يوم الأحد الموافق العاشر من نوفمبر من هذا العام.
- عطلة الشتاء وتبدأ من مساء يوم الخميس الموافق 19 من شهر ديسمبر لعام 2025 وتنتهي صباح يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير لعام 2026.
- تبدأ عطلة الربيع من مساء يوم الخميس الموافق العشرين من مارس وتنتهي يوم الأحد الموافق السادس من أبريل صباحا.
- العطلة الصيفية والتي تبدأ بشكل رسمي من يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو لعام 2025 وذلك للتلاميذ ويختلف موعدها للموظفين حسب الانتهاء من الامتحانات والمهام.