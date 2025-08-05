موعد الدخول المدرسي 2026 الجزائر + رزمانة العطل المدرسية لجميع الفصول الدراسية

يود العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر معرفة مواعيد الدخول المدرسي والعطل المدرسية في الجزائر للعام الدراسي الجديد وذلك من أجل تنظيم الاستعدادات التربوية والتخطيط للمراجعة، وخاصة بعد ان قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر الإعلان عن تفاصيل العطل وتحديد التواريخ الرسمية لمواعيد الدخول.

موعد الدخول المدرسي 2026 الجزائر

تم الإعلان عن الموعد المحدد للدخول المدرسي الجديد في الجزائر للعام الدراسي 2025-2026 وهذا الموعد هو

الدخول المدرسي المقبل في دولة الجزائر للعام الجديد في يوم 20 من جويلية لعام 2025.

أعلن وزير التربية الوطنية في الجزائر عن التفاصيل الجديدة بخصوص الدخول المدرسي المقبل مشيرا إلى أنه سوف يكون متميزا عن باقي السنوات السابقة.

مواعيد العطل المدرسية في الجزائر 2025

أوضحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر الجدول الرسمي للعطل المدرسية لعام 2025، والذي جاء على النحو التالي: