مواعيد عرض مسلسل ٢٢٠ يوم عبر القنوات الناقلة .. حكايات بنات رجعت من تاني

بدأ التفاعل الكبير من قبل الجمهور خلال الساعات الماضية بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل 220 يوم عبر منصة شاهد، وقد يرغب الجمهور في معرفة مواعيد عرض المسلسل لمتابعة أحداثه الدرامية المليئة بالتشويق والإثارة.

مواعيد عرض مسلسل ٢٢٠ يوم

تم الإعلان عن مواعيد عرض مسلسل 220 يوم بطولة الفنان كريم فهمي وصبا مبارك عبر منصة شاهد وهذه المواعيد هي

الحلقة 5 من المسلسل يتم عرضها عبر منصة شاهد في يوم 6 من أغسطس في تمام الساعة 11,59 مساء.

موعد الحلقة السادسة منه تكون في يوم 7 من أغسطس في تمام الساعة ال11,59 مساء.

الحلقة السابعة من المسلسل تكون في يوم 8 من أغسطس في تمام الساعة 11,59 مساء.

الحلقة الثامنة من المسلسل تكون في يوم 13 من أغسطس في تمام الساعة 11,59 مساء.

الحلقة التاسعة من المسلسل عبر منصة شاهد في يوم 14 من أغسطس في تمام الساعة 11,59 مساء.

الحلقة العاشرة من المسلسل تكون في يوم 15 من أغسطس في تمام الساعة 11,59 مساء.

تفاصيل مسلسل 220 يوم

هناك بعض التفاصيل التي تخص مسلسل 220 يوم بطولة الفنان كريم فهمي التي تم معرفتها من خلال البوستر الترويجي للمسلسل، وهذه التفاصيل هي