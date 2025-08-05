موعد عرض مسلسل chief of war عبر القنوات الناقلة “القصة بالتفاصيل مستوحاه الواقع”

انطلق عرض مسلسل chief of war من بطولة النجم العالمي جايسون مواضيع عبر منصة Apple tv+ بداية من شهر أغسطس وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن باقي الحلقات منه، وقد يحمل تلك المسلسل الكثير من التشويق والتفاصيل الدرامية المستوحاة من وقائع تاريخية حدثت في جزر هاواي.
مسلسل chief of war
هناك بعض التفاصيل التي تخص مسلسل chief of war الذي بدأ أولى حلقاته بداية من شهر أغسطس وهذه التفاصيل هي
- يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم إلى جانب جايسون مواضيع لوسيان بوكانان واي أو أو هينبيهينغا.
- يتألف المسلسل من تسعة حلقات يتم عرضها أسبوعيا عبر منصة Apple tv+.
- يحمل تلك المسلسل مشاهد تجمع بين الأكشن والدراما في سرد بصري يجمع بين الوقائع التاريخية والخيال الدرامي.
- ينتظر أن يشهد المسلسل تصاعد كبير في الأحداث خلال الحلقات المقبلة لكي يكون أحد أبرز اعمال الموسم الحالي.
قصة مسلسل chief of war
تم الإعلان عن قصة مسلسل chief of war الجديد، وهذه الأحداث هي
- يتناول احداث المسلسل قصة الزعيم المحارب كايانا الذي يعتبر أحد أبرز الشخصيات في تاريخ هاواي.
- يخوض الزعيم رحلة طويلة من الحروب والصراعات من أجل توحيد الجزر المنقسمة تحت راية واحدة.
- تدور الأحداث في أجواء مشحونة بالتوتر السياسي والمعارك الدرامية.
- تصطدم الممالك الأربع الكبرى من مايو وأواهو وكاواي وهواي في صراع شرس على السلطة والنفوذ.
- يركز المسلسل على تفاصيل معركة موكواوهاي عام 1782 التي شهدت نهاية دامية لأحد أعظم المحاربين بعد تمرده في لحظة حاسمة على الملك كاميهاميها الأول.