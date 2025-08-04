صورة وتسريب خطر عن ” آيفون 17 برو” iPhone 17 Air نحافة البطارية وموعد إطلاقه

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول آيفون 17 برو، وذلك مع اقتراب إطلاق إصدارات الهاتف، بالإضافة إلى أنه تم تسريب بطارية الهاتف التي تظهر كأنها نحيفه، حيث إن الصورة انتشرت على مدونة ” Naver” الكورية يُشير إلى بطارية “أيفون 17 اير” بجانب بطارية “أيفون 17 برو” للمقارنة بينهما بشكل ملحوظ.

مواصفات هاتفiPhone 17 Air

وعن التسريبات التي تم الكشف عنها مؤخرًا، والخاصة بهاتف أيفون 17، فنصت على النحو الأتي:-

وبناءً على الحساب الذي نشر الصورة المسربة عن أيفون 17 أير فتبلغ سعتها نحو 2800 مللي أمبير ، لتكون أقل من 3000 مللي أمبير على الساعة، وفقًا لموقع ” MacRumors”.

ومن المتوقع بأن يكون “أيفون 17 أير أنحف من هاتف أيفون أبل بسُمك يصل لـ 5.5 ملم، لكن التصميم النحيف يأتي مع بعض التنازلات الملحوظة التي من بيننها كاميرا واحدة فقط مقارنة بـ 3 كاميرات في طرازات برو.

تصل بطارية هاتف أيفون 17 برو ماكس إلى 5000 مللي أمبير.

طرازات الهاتف من نوع أيفون 12 و13 بلغت البطارية نحو 3000 مللي أمبير.

يصل قياس الشاشة إلى 6.6 بوصة وذات وزن يبلغ نحو 145 جرامًا.

موعد إطلاق هاتف أيفون 17

وبناءً على المصادر المطلعة، فإن الموعد المترقب فيه إطلاق هاتف أيفون 17 سيكون من 15 لـ 19 سبتمبر 2025، نظير أن يكون ذلك في مؤتمر صحفي مُعلن من قبل شركة أبل العالمية، وبحضور عدد المسؤولين لمعرفة التفاصيل الخاصة بالهاتف بما يتضمن أسعاره ومواصفاته، ناهيك عن موعد صدوره في عدد من الدول كمرحلة تجريبية.