“أفضل طريقة” فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم 2025 وجميع الحسابات المتوفرة بالبنك

يُعد بنك الخرطوم أكبر بنك في السودان، وله تاريخ طويل يزيد على 110 فروع في مختلف أنحاء البلاد، ويُشارك دبي الإسلامي كأكبر مساهم للمصرف ، حيث يقدم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية (مبدأ المرابحة، المضاربة، والقرض الحسن) لجميع حساباته المالية .
أنواع الحسابات المتوفرة
- الحساب الجاري (Current Account)
حساب عمليات يومية: إيداعات، سحب، دفتر شيكات بدون قيود سحب أو إيداع.
إمكانية إصدار بطاقة ATM مجانية والاتصال بخدمة العملاء طوال اليوم.
يعتمد على مبدأ القرض الحسن وفكرة المرابحة الإسلامية.
متطلبات: هوية سارية، شهادة راتب أو إثبات مصدر دخل ذاتي، توصيتان، ومبلغ إيداع أولي .
- حساب التوفير (Savings Account)
يتيح ربحًا سنويًا بناءً على أقل رصيد شهري.
إمكانية إصدار بطاقة ATM مجانية، بيان سنوي مجاني، استخدام الخدمات الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل البنكي.
متطلبات: هوية سارية، مبلغ إيداع أولي بسيط دون الحاجة لتوصيات أو إثبات دخل
- حساب Saving Plus
يجمع بين ربح التوفير ودفتر شيكات، مع بطاقة ATM مجانية.
مناسب لمن يريد مرونة مع ربح.
متطلبات: هوية، إثبات دخل أو عمل، توصية واحدة، وإيداع أولي .
خطوات فتح الحساب أونلاين
- تنزيل تطبيق بنكك من Google Play أو App Store (تحديث الإصدار مطلوب لضمان عمل سلس)
- اختيار “فتح حساب جديد”.
- إدخال الرقم الوطني وإرفاق صورة واضحة للهوية (بطاقة قوميّة أو جواز سفر صالح).
- إدخال البيانات الشخصية: الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، العنوان.
- استلام رمز التحقق عبر رسالة SMS لتفعيل الحساب.
- اختيار نوع الحساب (توفير، جاري، أو Saving Plus)، والعملات (SDG أو USD عند توفره).
- الموافقة على الشروط والأحكام، ثم إرسال الطلب.