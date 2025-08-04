القانون الإيجار القديم.. كل ما تريد معرفته عنه الأن

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 165 لسنة 2025، لتعديل قانون الإيجار القديم رقم 4 لسنة 1996، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو أكثر توازنًا وفعالية، ليصبح القانون نافذًا اعتباراً من يوم 5 أغسطس 2025، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس

فترة الإخلاء في قانون الإيجار القديم والزيادة المتوقعة

أما عن فترة الإخلاء الملزمة على كافة المواطنين، ضمن قانون الإيجار القديم، فجاء على النحو الأتي:-

السكني: مدة انتقالية مدتها 7 سنوات.

غير السكني (المحلات والمكاتب): 5 سنوات.

بعد انتهاء الفترة، يحق للمالك استرداد الوحدة مؤجرًا أو قضائياً، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء مبكر للعقد

الزيادة في القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات السكنية

في المناطق المتميزة: حتى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

في المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيه.

بالنسبة للوحدات غير السكنية: قيمة الإيجار ترتفع 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادات سنوية بنسبة 15% خلال مدة الانتقال

آليات الإخلاء الفوري

يشمل القانون حالتين يمكن فيهما تطبيق الإخلاء الفوري على المستأجر قبل نهاية مدة التسوية:

إغلاق الوحدة لأكثر من سنة بدون مبرر.

امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية أخرى تؤهّله للسكن أو النشاط ذاته

يُنص القانون على توفير وحدة بديلة أو بدل إيجار للأسر الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين قبل تنفيذ أي إخلاء.

آليات التنفيذ في قانون الإيجار