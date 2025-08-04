في مختلف المجالات وبدون مؤهل .. بوابة الوظائف الحكومية “أكثر من 75 وظيفة شاغرة الآن”

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم ل 75 وظيفة مختلفة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأوضح أن هذه الوظائف تضم مجموعة مختلفة من التخصصات المختلفة والتي توفر الفرصة للكثير من المتقدمين للانضمام إلى العمل الحكومي في مجالات مختلفة ومنها الهندسة والحاسبات الآلية والمحاسبة والتفتيش المالي والإداري بالإضافة إلى وظائف قانونية وإدارية، ويبدأ باب التقديم لهذه الوظائف من يوم 20 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2025 عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

بوابة الوظائف الحكومية

يمكن للمتقدمين للوظائف التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

النقر على خانة “التقديم للوظائف” من القائمة الرئيسية.

تحديد الوظيفة التي تريد التقديم عليها.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “إرسال الطلب” ويتم مراجعة الطلب من قِبل الجهات المختصة.

الوظائف المطلوبة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

تشمل الوظائف المتاحة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التخصصات التالية: