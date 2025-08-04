موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيك بيلباو الودية اليوم عبر القنوات 2025

تصدرت عمليات البحث من محبي مباريات كرة القدم عن موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيك بيلباو الودية، حيث يدخل فريق ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة نتيجة سلسلة انتصارات ودية أمام يوكوهاما وبرستون وبتوليفة هجومية مميزة استطاعت تسجيل أكثر من حوالي ثلاثة أهداف بالمباراة الماضية، بينما يسعى بلباو المعروف بسياسة الاعتماد على المواهب المحلية وقوة الدفاع إلى الخروج بأقسى استفادة ذهنية وفنية من هذا اللقاء الاستثنائي والمباراة تأتي في فترة حساسة تسبق انطلاق المنافسات الرسمية للفريقين وتشكل اختبار واقعي يتيح للمدربين اكتشاف جاهزية اللاعبين بدنيًا.

موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيك بيلباو الودية

من المقرر أن يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي أمام نظيره الإسباني أتلتيك بلباو مساء يوم الاثنين الموافق 4 أغسطس 2025 في تمام الساعة 7:10 مساًء بتوقيت مصر لكي تكون ختامًا لجولة ليفربول التحضيرية، وذلك في مواجهتين وديتين على أرض ملعب أنفيلد وذلك ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026، حيث تأتي هذه المباراة المزدوجة ويلعب الفريقان مواجهتين متتاليتين في نفس اليوم لكي تكون ختامًا لجولة ليفربول التحضيرية التي شهدت مواجهات قوية أمام ميلان في هونج كونج في اليابان.

القنوات الناقلة لمباراتي ليفربول ضد أتلتيك بلباو

تنقل مباراة ليفربول وأتلتيك بلباو الرسمية اليوم الاثنين عبر قناة LFCTv ومنصة All red video الرقمية والتي تتيح للجماهير حول العالم متابعة اللقاءين مباشرًة باشتراك رمزي أو من خلال فترة تجريبية مجانية.