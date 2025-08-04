خبر بمليون جنية “السيسي يصدق على زيادة قانون الايجار القديم رسميًا” .. نشرت في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون الإيجار القديم بعد إقراره من مجلس النواب، وفي 2 يوليو الماضي وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة وينص التعديل الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعين.

السيسي يصدق على زيادة قانون الايجار القديم

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بالإيجارات القديمة ونشر القانون من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 لكي يبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره وينص القانون على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكني ولغير الغرض السكني والخاضعة لأحكام القانونين المنظمين لتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه بدايًة من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وكحد أدنى مبلغ قيمته 1000 جنيه وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وكحد أدنى مبلغ قيمته 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة.