مواجهة نارية لا تفوتك .. القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد دايجو الوديه 2025

ينتظر الكثير من عشاق مباريات كرة القدم مباراة برشلونة أمام نظيره دايجو الوديه اليوم والقنوات الناقلة للمباراة وبالأخص الجماهير الأسبانية، وذلك بهدف متابعة ومشاهدة المباراة بأعلى جودة والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الاثنين في إطار استعدادات البلوجرانا للموسم الرياضي الجديد 2025/2026.

مباراة برشلونة ضد دايجو الوديه

من المقرر أن يلتقي فريق برشلونة أمام نظيره دايجو الوديه ظهر اليوم الاثنين الموافق 4 أغسطس في تمام الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة على ملعب الأخير في إطار ثالث مباريات الفريق الودية، وذلك بعدما قدم برشلونة موسم مميز يسعى لاستكمال ومواصلة مشواره الرائع بعد حصاد أكبر عدد من البطولات الممكنة، وكان برشلونة نجح خلال الموسم الماضي في تحقيق الثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر، لذلك يتطلع برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك إلى العودة لمنصات التتويج من جديد وبالتحديد بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ودايجو مباشر اليوم الاثنين 4 أغسطس

يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ودايجو بث مباشر من خلال منصة dazn البريطانية المعروفة والتي نقلت منافسات بطولة كأس العالم للأندية، ويمكنك أيضًا مشاهدة مباراة برشلونة ودايجو من خلال قناة النادي الرسمية عبر منصة اليوتيوب.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد دايجو

من المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة أمام دايجو كالآتي: