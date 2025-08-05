وزارة التربية الوطنية أعلنت رسميًا عن موعد الدخول الجامعي 2025-2026 في الجزائر

تصدرت عمليات البحث من الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر عن موعد الدخول الجامعي للعام الدراسي الجديد، حيث تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر في التحضيرات الفعلية للدخول الجامعي للعام الدراسي الجديد 2025/2026 والمحدد رسميًا في منتصف سبتمبر المقبل وفقًا لتعليمات وزارية صدرت هذا الأسبوع تشمل جميع الجوانب اللوجستيكية من أجل ضمان انطلاقة منظمة،
الدخول الجامعي 2025-2026
أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية اليوم عن الجدول الدراسي للدخول الجامعي الجديد للسنة الدراسية 2025/2026 وذلك في بيان رسمي محدد التفاصيل المتعلقة بعودة الأساتذة وبدء الدراسة للطلبة في كافة أطوار التكوين ووفقًا لذلك البيان تقرر أن يكون يوم السبت الموافق 6 سبتمبر موعد التحاق الأساتذة الباحثين بمناصب عملهم على مستوى مؤسسات التعليم العالي عبر كامل التراب الوطني أما بالنسبة لانطلاق الدراسة الفعلية فقد تقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 13 سبتمبر في كافة الجامعات والمدارس العليا والمعاهد.
الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد 2025/2026 في الجزائر
أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية الجدول الزمني للدخول الجامعي للعام الدراسي الجديد:
- الفصل الدراسي الأول يبدأ يوم الأحد 7 ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025.
- أما بالنسبة للفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم الأحد الموافق 8 مارس 2026 حتى يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026.
- الفصل الدراسي الثالث يبدأ يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026.
- عطلة الخريف تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر حتى يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025.
- تبدأ عطلة الشتاء يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر حتى يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2026.
- عطلة الربيع تبدأ من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026.