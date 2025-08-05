وزارة التربية الوطنية أعلنت رسميًا عن موعد الدخول الجامعي 2025-2026 في الجزائر

تصدرت عمليات البحث من الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر عن موعد الدخول الجامعي للعام الدراسي الجديد، حيث تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر في التحضيرات الفعلية للدخول الجامعي للعام الدراسي الجديد 2025/2026 والمحدد رسميًا في منتصف سبتمبر المقبل وفقًا لتعليمات وزارية صدرت هذا الأسبوع تشمل جميع الجوانب اللوجستيكية من أجل ضمان انطلاقة منظمة،

الدخول الجامعي 2025-2026

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية اليوم عن الجدول الدراسي للدخول الجامعي الجديد للسنة الدراسية 2025/2026 وذلك في بيان رسمي محدد التفاصيل المتعلقة بعودة الأساتذة وبدء الدراسة للطلبة في كافة أطوار التكوين ووفقًا لذلك البيان تقرر أن يكون يوم السبت الموافق 6 سبتمبر موعد التحاق الأساتذة الباحثين بمناصب عملهم على مستوى مؤسسات التعليم العالي عبر كامل التراب الوطني أما بالنسبة لانطلاق الدراسة الفعلية فقد تقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 13 سبتمبر في كافة الجامعات والمدارس العليا والمعاهد.

الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد 2025/2026 في الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية الجدول الزمني للدخول الجامعي للعام الدراسي الجديد: