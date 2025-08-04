تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات والعرب سات.. تــابع كل ما هو كرتوني

تعتبر قناة وناسة أطفال من أشهر القنوات الفضائية التي لاقت اهتماما كبيرًا بين ملايين الأطفال في مختلف الدول العربية، ببثها للكثير من البرامج التعليمية والترفيهية، نظير الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة التي يتم عرضها على مدار اليوم، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة بما يتضمن النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة وناسة أطفال 2025

قم بالتعرف على التردد الحديث لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، ومتابعة كل ما تقدمه القناة على مدار الساعة، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

تردد القناة يكون “11430”.

استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

التشفير مجانًا.

جودة الصوت والصورة واضحة وقوية.

معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

تحديث تردد قناة وناسة على عرب سات

ويسهل التعرف على التردد الثاني لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، وفقًا للبيانات التالية:-

قمر صناعي ثاني العرب سات.

تردد القناة يكون “1120”.

بينما معامل الترميز فهو “27500”.

استقطابها يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

خطوات تنزيل قناة وناسة أطفال

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم تنزيل قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، فنصت على النحو الأتي:-