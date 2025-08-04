وزارة المالية المصرية تكشف عن موعد نزول الراتب هذا الشهر ولا نية للتبكير!

ارتفعت عمليات البحث على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي حول موعد نزول الرواتب هذا الشهر، وقد اوضحت الجهات المختصة المصرية، والتي قد تختلف بين وزارة العمل والوزارة المالية، عن التوضيح الرسمي لجميع الموظفين والمواطنين بداخل جمهورية مصر العربية عن الموعد المحدد من اجل الحصول على الرواتب المالية،

موعد نزول الراتب هذا الشهر

قد ارتفعت عمليات البحث عن العديد من الجهات المختصة، حول موعد نزول الراتب هذا الشهر، وقد اشارت وزارة المالية ووزارة بالأضافة الى وزارة العمل، بأنه سوف يتم صرف المستحقات المالية الشهرية لجميع الموظفين فى القطاع الحكومي، فى اليوم الرابع والعشرون واليوم الخامس والعشرون والسادس والعشرون من الشهر الميلادي الجاري، وعلى ان يتم دفع المستحقات المالية المتأخرة العاشر من الشهر الميلاد.

وقد يتم ايداع المبالغ المالية المخصصة للموظفين فى الحسابات البنيكة المخصصة لهم، او المحافظ الألكترونية التابعة للموظفين المصريين فى القطاع الحكومي، وفى حالة وجود اجازة رسمية سوف يتم الأعلان عنها بشكل مسبق من خلال الجهات الرسمية التابعة للوزارة المالية.

إذا كان الجمعة 27 متي ينزل الراتب؟

إذا كان الجمعة 27 متي ينزل الراتب؟ قد أشارت الجهات المختصة بأنه سوف يتم صرف المبالغ المالية المخصصة الموظفين المصريين فى القطاع الحكومي، فى يوم الخميس الذي يوافق السادس والعشرون من الشهر الميلادي، وذلك وعلى ان يستمر الايداع وحتي اليوم التاسع والعشرون، وعلى ان يتم ايداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية او المحافظ الألكترونية، وفى حالة وجود اجازة مطولة سوف يتم الأعلان عنها بشكل مسبق من خلال المواقع الرسمية التابعة للوزارة فقط.