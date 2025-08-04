أنت الفائز بالمليون دولار .. مسابقة الحلم موعد السحب القادم “حقق حلمك برسالة”

قد تعتبر ان مسابقة الحلم من أكثر المسابقات التلفزيونية التي يتنظرها العديد من المشاهدين فى مختلف الوطن العربي، وذلك لتاكيد مكسبها لجميع المشاهدين، والتي قد ارتفعت عمليات الأشتراك على المسابقة فى الفترة الاخيرة، كما أنه ايضا يقوم بأذاعتها من خلال الأعلامي الكبير مصطفي الآغا، والذي قد يزيد من تشوق المشاهدين للمسابقة بشكل مستمر.

مسابقة الحلم

استمتع الآن فى الحصول على مسابقة الحلم والفوز بمبالغ مالية اسبوعية تزيد من تواصل المتابعين والمشتركين فى المسابقة على مدار 24 ساعة، كما ايضا يمكن الأشتراك فى المسابقة، لجميع الاشخاص فى الوطن العربي والعالم الأجنبي على الأطلاق، ولا يوجد اي شخص لا يستحق له التقديم، الا المقربين من أدارة البرنامج فقط. من خلال مجموعة خطوات بسيطة والتي قد تتمثل فى الآتي وهي:

يشترط ان يكون المتقدم اكبر من 18 عامًا.

يجب ان يكون المتقدم لم يسبق له التقديم منذ سابق.

يشترط ان يقوم بارسال كلمة حلم او DREAMمن خلال الموقع الرسمي الخاص بالمسابقة.

الجواز المالية فى مسابقة الحلم

قد يوجد العديد من الجواز المالية التي من الممكن ان يحصل عليها المشاهدين باستمرار، والتي ايضا قد يتم فوزها من خلال الاجابة على الأسئلة المحددة من المسابقة، بالأضافة الى أنه قد يمكن الحصول على هذه المبالغ المالية والجوائز المعلن عنها لجميع الأشخاص فى كافة انحاء العالم، وقد تشمل الجوائز فى الآتي وهي: