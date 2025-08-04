تنسيق كلية حسابات ومعلومات 2025 لطلاب المرحلة الاولى بالنظام الجديد والقديم

قد ارتفعت عمليات البحث حول تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2025، والتي تعتبر واحدة من أبرز الكليات التي لها مستقبل باهر لجميع الطلاب على المدي الطويل، وذلك بعد تقديم التطوير الجذري لجميع التكنولوجيا فى تحديد المنصات الرقمية التي يتم التعامل بها الحصر الحديث، ولذلك قد اوضحت الوزارة المختصة بالتنسيق الموضح لجميع الطلاب.

تنسيق كلية حسابات ومعلومات 2025

قد الوزارة المختصة المصرية على أنه قد يشمل التنسيق الخاص بالمرحلة الاولي فى كل من النظامين الجديد والقديم فى الآتي وهو:

النظام الجديد: على ان يكون الحد الأدني لشعبة علمي علوم 293، وعلى ان تكون النسبة المؤية هي 91.56%، والذي قد يشمل عدد طلاب يصل الى 22 الف طالب تقريبًا، كما تتميز الشعبة الهندسية لدرجات تصل الى 283، وعلى ان تصل النسبة المؤية الى 88.44%، وقد يبلغ عدد الطلاب بها ليصلوا الى 17 الف طالب تقريبي.

النظام القديم: وقد يصل الحد الأدني لشعبة علمي علوم 350 درجة فأكثر، وعلى ان تكون النسبة المؤية هي 85.37 وقد يبلغ عدد الطلاب بها ليصل الى 1411 طالبًا، وعلى ان تصل الشعبة الهندسية 335 درجة وعلى ان تكون النسبة التقريبة 81.71% وعلى ان يبلغ عدد الطلاب 280 طالب فقط.

اقسام حسابات ومعلومات 2025

قد تتنوع التخصصات والأقسام التابعة لكلية حسابات ومعلومات 2025، والتي قد تتمثل فى الآتي وهي: