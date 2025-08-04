استعد للمواجهات الحرة .. موعد بداية مباريات الدوري المصري وتوقيت المباريات 2025-2026

ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير حول موعد بداية مباريات الدوري المصري، والذي قد يفصلنا عنها ما يقارب 6 أيام، بالأضافة الى أنها سوف يتم بفتح وادي دجلة وبيراميدز والموجهات سوف تكون فى تمام الساعة الخامسة مساءًا على ملعب استاد السلام، وعلى أن يستمر الدوري لعام 2025- 2026، لاستمرارية 11 مواجهه مستمرة.

موعد بداية مباريات الدوري المصري

ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير على مواقع التواصل الأجتماعي حول موعد بداية مباريات الدوري المصري، والذي قد يفصلنا عنها 6 أيام منذ هذه اللحظة الحالية، كما أنه ايضا قد تبدأ فى تمام الساعة الخامسة مساءًا والتي سوف تبدأ المواجهه من خلال وادي دجلة وبيراميدز والتي سوف تكون فى ملعب استاد السلام، وعلى ان يشمل اليوم التالي المواجهه بين الأهلي، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءًا.

مباريات الجولة الأولي من الدوري المصري

قد تم تحديد جدول مباريات الدوري المصري والتي قد تم الأعلان الرسمي عنها والتي سوف تشمل 11 مواجهه مستمرة، وعلى أن يستمر الجدول الخاص بها فى الآتي:

مباريات يوم الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة ضد بيراميدز فى تمام الساعة 5 مساءًا، المصري ضد الاتحاد الأسكندري فى تمام الساعة 8 مساءًا، سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك فى تمام الساعة 8 مساءًا.

مباريات السبت 9 اغسطس

سموحة ضد طلائع الجيش فى تمام الساعة 5 مساءًا، المقولون العرب ضد زد فى تمام الساعة 5مساءًا، الاسماعليلي ضد بتروجيت فى تمام الساعة 8 مساءًا، مودرن سبورت ضد الأهلي فى الساعة 8 مساءًا.

مباريات يوم الأحد 10 أغسطس