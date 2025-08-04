سعر طن الاسمنت اليوم بتاريخ 4 أغسطس 2025 .. الاسعار في تراجع مستمر

شهد سعر الاسمنت بمختلف أنواعه سواء الابيض او الرمادي اليوم الاثنين الموافق 4 من أغسطس حالة من الارتفاع الملحوظ منذ آخر انخفاض وصل له منذ أيام في معظم الشركات العاملة بالسوق ويمكن حدوث تغيرات في سعر الاسمنت بشكل لحظي على مدار اليوم.

سعر طن الاسمنت اليوم

سجل سعر الأسمنت اليوم الاثنين الموافق 4 من أغسطس في معظم الشركات منذ آخر ارتفاع له نحو الآتي:

سجل سعر أسمنت السويس اليوم الاثنين في الأسواق المصرية نحو 3450 جنيه.

كما وصل سعر أسمنت الفهد اليوم الأحد في الأسواق نحو 3350 جنيه.

سعر طن أسمنت العامرية يسجل اليوم الإثنين نحو 3350 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت السويدي اليوم الاثنين 4 من أغسطس في الأسواق المصرية نحو 3650 جنيه.

سعر طن أسمنت المعلم سجل نحو 3950.

سعر طن أسمنت وادي النيل اليوم الاثنين في الأسواق يسجل نحو 4100 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت حلوان اليوم الاثنين في الأسواق نحو 3470 جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم نحو 3903 جنيه في المصانع

سعر طن الأسمنت الأبيض اليوم الاثنين يتراوح ما بين 4310 إلى 5100 حسب نوع الأسمنت.

سعر طن أسمنت السهم وصل إلى 4000 جنيه

توقعات أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة

توجد بعد التوقعات التي تخص سعر الأسمنت ومعظم مواد البناء الأخرى في الوقت الحالي وخلال الفترة القليلة المقبلة، ومنها ما يلي