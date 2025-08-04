اماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2025.. شوف ايه الكلية المناسبة ليك!

تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة من أهم الأمور التي تزايد أعداد الباحثين عنها من قبل أولياء الأمور والطلاب حيث يرغب العديد من الطلاب الاطمئنان على مستقبل أولادهم الطلاب في الفترة الحالية لذلك سوف نوضح لكم تنسيق المرحلة الثانية بعد ظهور النتيجة النهائية في الثانوية العامة حيث تعتبر المرحلة الثانية فرصة جديدة لطلاب علمي وأدبي الذين لم يحصلوا على رغباتهم في المرحلة الأولى كما تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى وتستمر لمدة 5 أيام فقط.

تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة

بالنسبة إلى تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة حيث يتيح مكتب التنسيق للطلاب تسجيل حتى 75 رغبة وفق الأولويات الجغرافية والمجموع كما الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية كما يلي:

النظام الجديد علمي: 220 درجة فأكثر 68.75%

أدبي: 205 درجات فأكثر 64.06%

كما النظام القديم علمي: 280 درجة فأكثر 68.29%

أدبي: 240 درجة فأكثر 58.53%

طريقة تسجيل الرغبات للطلاب في المرحلة الثانية