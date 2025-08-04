ابني بيتك وجدده .. سعر طن الحديد اليوم بتاريخ يوم 4 من اغسطس 2025

ارتفع سعر طن الحديد اليوم الاثنين الموافق 4 من اغسطس على مدار اليوم على عكس الأيام القليلة الماضية، فمن المحتمل أن تعود حركة البناء إلى وضعها الطبيعي في مصر وهذا يعتبر أمر إيجابي من أجل التخطيط للمشاريع الإنشائية.

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر طن الحديد صباح تعاملات يوم الاثنين في مصر في معظم المحلات التجارية والمصانع والشركات المصرية نحو الآتي:

سعر طن الحديد الاستثماري سجل اليوم نحو 36827 جنيه.

طن حديد عز اليوم الاثنين سجل سعره نحو 39600 جنيه.

سعر طن حديد بيانكو سجل نحو 37500 جنيه.

طن حديد سرحان سجل سعره اليوم نحو 38500 جنيه.

سعر طن حديد ستيل سجل اليوم نحو 38000 جنيه.

سعر طن حديد بشاي سجل اليوم نحو 41000 جنيه.

سعر طن حديد عطية سجل اليوم نحو 3850000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي اليوم سجل نحو 41000 جنيه.

وصل سعر طن حديد العشري اليوم إلى 35,800 جنيه.

سجل سعر طن حديد الجيوشي اليوم نحو 39000 جنيه.

سعر طن حديد الكومي سجل اليوم نحو 38500 جنيه

سعر طن حديد المعادي وصل اليوم إلى 36500 جنيه.

سجل سعر طن حديد العتال اليوم إلى 38000 جنيه.

كيف تؤثر أسعار الحديد على التخطيط الانشائي

يمكن أن يؤثر سعر الحديد على التخطيط الانشائي للمهتمين، وهذه التأثيرات تتمثل في الآتي: