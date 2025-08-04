أخر تحديث اليوم في بورصة الكفاح .. سعر الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي 2025

هناك آخر تحديثات لسعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين الموافق 4 من شهر أغسطس مقابل الدينار العراقي فقد انخفض سعر الدولار اليوم انخفاض بسيط في بداية التعاملات اليومية على عكس الأيام القليلة الماضية التي شهدت عدم استقرار، ويمكن معرفة السعر لحظة بلحظة في حالة تغيره.

سعر الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي

هناك آخر تحديثات لسعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 4 من شهر أغسطس مقابل الدينار العراقي، وهذه الأسعار تتمثل في الآتي:

سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 4 من أغسطس في العراق وصل إلى 1,310,21 دينار عراقي.

كما سجل سعر 5 دولار اليوم في العراق نحو 6,551,03 دينار.

بلغ سعر 10 دولار في العراق اليوم نحو 13,1021,1 دينار

وصل سعر 50 دولار اليوم الاثنين في العراق إلى 65,510 دينار.

سجل سعر 100 دولار اليوم نحو 131,021 دينار.

بلغ سعر 500 دولار في العراق اليوم في بداية التعاملات نحو 655,103 دينار.

وصل سعر 1000 دولار اليوم في العراق إلى 1,310,210 دينار.

سعر 5000 دولار اليوم وصل إلى 6,551,030 دينار

إحصاءات الدولار مقابل الدينار العراقي خلال آخر 30,90 يوم

هناك تحديثات لآخر احصائيات سعر الدولار مقابل الدينار منذ 30 و90 يوم، وهذه الاحصائيات تتمثل في الآتي: