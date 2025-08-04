وزير التربية والتعليم يكشف عن الخطة الزمنية لـ موعد بدء الدراسة 2026

موعد بدء الدراسة 2026 لجميع الطلاب والطالبات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الراهن حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025–2026 حيث تم تحديد مواعيد بدء الدراسة لكافة المراحل التعليمية، سواء المدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية، مع الإعلان عن الخريطة الزمنية الكاملة للعام، بما يشمل مواعيد الفصول الدراسية والاجازات والامتحانات.

موعد بدء الدراسة 2026

بالنسبة إلى موعد بدء الدراسة 2026 المدارس الحكومية والخاصة اللغة العربية ولغات مع قومية كذلك يابانية كما تبدأ الدراسة يوم السبت 20 سبتمبر 2025 على أن يستمر الفصل الدراسي الأول حتى 22 يناير 2026 كما للعلم المدارس الدولية تبدأ الدراسة يوم الأحد 7 سبتمبر 2025 وفقًا للأنظمة المعتمدة بها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

الجدول الزمني العام الدراسي 2025–2026

سوف نوضح لكم الجدول الزمني العام الدراسي 2025–2026 في جميع المدارس داخل نطاق جمهورية مصر العربية كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن: