وصل كام انهاردة .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية 2025 .. بتاريخ 4 أغسطس

شهد سعر جرام الذهب اليوم الإثنين الموافق 4 من أغسطس منذ بداية التعاملات اليومية حالة من الانخفاض لجميع الأعيرة وخاصة عيار 21 في حالة البيع والشراء على عكس الأيام القليلة الماضية التي شهد ارتفاع في سعره وذلك وفقا لاخر تحديث في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب اليوم الإثنين الموافق 4 من أغسطس منذ بداية التعاملات اليومية لجميع الأعيرة نحو الآتي

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين في أول التعاملات اليومية عيار 24 نحو 5257 جنيه

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين الموافق 4 من أغسطس عيار 21 نحو 4600 جنيه

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 نحو 3931 جنيه.

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 سجل اليوم نحو 3000 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 4 من أغسطس نحو 35760 جنيه.

وصل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر نحو 3200 دولار للبيع 3277,91 دولار للشراء.

مصنعية الذهب في محلات الصاغة

تختلف أسعار الذهب لجميع الأعيرة عند إضافة قيمة الضريبة والمصنعية إليه ويصل سعر الذهب إلى الآتي