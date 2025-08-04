أخر تحديث لـ اسعار بورصة الدواجن اليوم بتاريخ 4 أغسطس 2025

شهدت أسعار الفراخ اليوم الاثنين الموافق 4 من أغسطس حالة من الاستقرار والثبات مع بدء التعاملات الصباحية ببورصة الدواجن، ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دائمة من المستهلكين وذلك نظرا للأهمية والفائدة الكبرى لأنواع الفراخ خاصة البيضاء كسلعة رئيسية ومصدر غني بالبروتينات لجميع العائلات المصرية.

اسعار بورصة الدواجن اليوم

تم الكشف عن آخر تحديث بخصوص أسعار أنواع عدة من الفراخ التي توجد في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 4 من أغسطس 2025 وهي

الكيلو جرام من الفراغ البيضاء متاح في المزارع بقيمة سعرية تصل إلى نحو 66 جنيه، بينما على الجانب الآخر عند بيعه للمستهلكين في الأسواق المحلية والمحلات تتفاوت قيمة الكيلو جرام منها بين 76 جنيه إلى 79 جنيه.

الدجاج البلدي متوفر في المزارع والبورصة اليوم بقيمة سعرية تقدر بنحو 125 جنيه، بينما القيمة السعرية للكيلو جرام منها عند بيعه في الأسواق المحلية والمحلات تصل إلى نحو 125 جنيه.

الكيلو جرام من الفراخ الساسو توجد في المزارع بسعر يبلغ 98 جنيه، بينما سعره للمستهلكين في الأسواق يقدر بنحو 110 جنيه.

يصل سعر الكيلو جرام من الفراخ البيضاء الأمهات نحو 67 جنيه للمستهلكين.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم الاثنين

أسعار أبرز مشتقات الدواجن اليوم الاثنين والتي يقبل على شرائها العديد من المواطنين والتي سجلت استقرارا واضحا تصل نحو الآتي