التيكتوكر شاكر محظور دلوقتي اعترف بكل حاجه للنيابة العامة .. وهيتم القبض على الباقي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر شاكر محظور دلوقتي “محمد شاكر” أثناء تواجده داخل كافيه معروف بمنطقة القاهرة الجديدة، وكشفت أجهزة الأمن بأن التيك توكر يواجه تهمة بنشر محتوى خادش للحياء واستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل يخالف قيم وأخلاق المجتمع وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات من مجموعة من المحامين لضبط التيك توكر شاكر.

شاكر محظور دلوقتي

جاءت عملية ضبط التيك توكر المعروف شاكر محظور دلوقتي ضمن حملة أمنية موسعة تشنها الجهات المختصة لملاحقة صانعي المحتوى المخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم ضبط شاكر أثناء جلوسه في كافيه بالقاهرة الجديدة بعد أقل من ساعتين فقط من خروجه في لايف ينفي القبض عليه ويهدد بمقاضاة من يروج لحبسه وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من 24 ساعة على توقيف عدد من مشاهير تطبيق التيك توك في إطار حملات أمنية مكثفة تهدف إلى تطهير منصات التواصل من المحتوى الذي يسئ للذوق العام وينتهك القواعد الأخلاقية.

الأشياء الموجودة في حوزة شاكر محظور دلوقتي

أسفرت عملية الضبط عن العثور على كمية من مخدري الحشيش والأيس بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص بحوزة شاكر وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي بالإضافة إلى استخدام المحتوى المثير للجدل على بعض صفحات التواصل لزيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، وكانت الأجهزة الأمنية قد تحركت بناًء على عدة بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر مجموعة من الفيديوهات التي تنطوي على إساءة للقيم والمبادئ الأسرية وإخلال بالآداب العامة وهذا دفع الجهات المعنية إلى إدراج اسمه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف المحتوى المخالف عبر المنصات الرقمية.