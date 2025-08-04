خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2025

يزداد البحث في الساعات الأخيرة عبر محركات التواصل الإلكترونية من قبل الكثير من المواطنين بالعراق حول معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين بشهر أغسطس 2025، تعد هذه الرواتب من اكثر المواضيع التي تشغل بال الكثير منهم وذلك لأنها هي المصدر الأساسي والذي من خلاله يتمكن الفرد سد احتياجاتهم له ولأفراد الأسرة من مأكل ومشرب وملبس، حيث كشفت وزارة المالية العراقية بانه يتم صرف رواتب المتقاعدين بداية من كل شهر ميلادي، أضافت بأنه إذا وافق هذا اليوم عطلة رسمية يتم تحويله إلي اليوم التالية علي الفور، علما بأنه من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنوضح لكم كيفية الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بالعراق ابقوا معانا.

الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بالعراق شهر أغسطس 2025

لجميع المواطنين الذين يرغبون في الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بالعراق بشهر أغسطس 2025 يرجي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

في بداية الآمر: يرجي التوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية العراقية.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اضغط علي زر الاستعلام علي رواتب المتقاعدين، شهر أغسطس 2025.

قم بإدخال الاسم، رقم الهوية الوطنية.

انقر علي زر البحث.

في النهاية: علي الفور يتم ظهور موعد صرف الراتب الخاص بك.

ابرز شروط الاشتراك في الهيئة الوطنية للتقاعد بالعراق 2025

خصصت الهيئة الوطنية بالعراق عدة شروط أساسية يجب أن تتوفر بالمواطنين للحصول علي رواتب التقاعد والتي جاءت علي النحو التالي: