استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 بكل سهولة الأن

تزداد عمليات البحث الإلكتروني من قبل العديد من المواطنين بالعراق عن معرفة الخطوات اللازمة من اجل الاستعلام عن كشوفات بأسماء الأشخاص الذين تضمنتهم الرعاية الاجتماعية بالوجبة السابعة 2025، التي كشفت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق حيث يتاح لجميع المواطنين الاستعلام عن أسمائهم وذلك من خلال الدخول عبر منصة مظلتي الإلكترونية، تعتبر هذه الوجبة من اجل مساعدة المواطنين الأكثر احتياجا والغير حاصلين لي دخل شهري ثابت من اجل سد كافة احتياجاتهم، عبر هذا الموضوع سنسرد لكم كافة التفاصيل انتظرنا.

كيفية استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025

تمثل هذا البرنامج ابرز برامج الدعم والمساعدة والذي يتم تقديمه من قبل الحكومة العراقية لبعض الفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا، كما يتاح للجميع الاستعلام علي الأسماء من خلال منصة مظلتي الإلكترونية عبر اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

في بداية الآمر: يم بالتوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية بالرعاية الاجتماعية.

يتطلب تحديد الوجبة الذي تريد الاستعلام عنها.

ثم ادخل بيانات المواطن في أماكنها المخصصة بذلك بطريقة صحيحة.

انقر علي زر الاستعلام علي النتيجة.

أخيرا: يتم ظهور كشوفات بأسماء المواطنين الذين تم شملهم من قبل الرعاية الاجتماعية بالوجبة السابع، اضغط علي زر الحفظ.

الضوابط اللازمة للحصول علي الرعاية الاجتماعية بالوجبة السابعة 2025 بالعراق

حددت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق بانه يشترط علي جميع المواطنين الذين يريدون بالحصول علي الرعاية الاجتماعية أن تنطبق بهم عدة شروط أساسية من أبرزها: