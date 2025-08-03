القوة والعزيمة .. موعد عرض سمر سلام 2025 والقنوات الناقلة بالتفصيل

يترقب عشاق المصارعة الحرة حول العالم موعد الحدث السنوي لسمر سلام 2025 لما يحمله من إثارة ومتعة كبيرة، ويستمر العرض للعام الثاني على التوالي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقام عرض سمر سلام 2025 في ملعب ميت لايف بمدينة إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي وتعتبر هذه النسخة رقم 38 لعرض سمر سلام الذي يعتبر العرض الصيفي الأكبر للمصارعة الحرة منذ بدايته في عام 1988.

عرض سمر سلام 2025

إليكم مباريات عرض سمر سلام 2025 الليلة الأولى والتي تتمثل في الآتي:

تيفاني ستراتون البطلة أمام جايد كارغيل على بطولة WWE للسيدات.

راندي أورتن وجيلي رول ضد دور ماكنتاير ولوغان بول.

راكيل رودريغيز وروكسان بيريز البطلتان ضد شارلوت فلير وأليكسا بليس على بطولة فرق السيدات.

سامي زين ضد كاريون كروس برفقة سكارليت.

رومان رينز وجاي اوسو ضد برون بريكر وبرونسون ريد.

جونثر البطل ضد سي إم بانك على بطولة العالم للوزن الثقيل.

موعد عرض مباريات سمر سلام 2025

من المقرر أن ينطلق عرض سمر سلام 2025 فجر الأحد الموافق 3 أغسطس الجاري وتنطلق فعاليات المعرض في تمام الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، وفي تمام الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت الإمارات، ولكن لم تحصل أي شبكة قنوات عربية على حقوق بث نزالات عرض سمر سلام 2025 ولكن يمكنك متابعة البث المباشر عن طريق الإنترنت عبر منصة نتفليكس صاحبة حقوق بث كافة عروض الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة.