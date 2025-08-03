رابط اللجنة العليا للانتخابات .. لمعرفة مقر اللجنة “صوتك هيفرق لمصر”

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات ندب رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، كما أوضحت الهيئة طريقة الاستعلام بشكل إلكتروني عن اللجنة الانتخابية من أجل الاستعداد لها في الموعد المحدد.

اللجنة العليا للانتخابات

يمكن الاستعلام بشكل إلكتروني عن اللجنة العليا للانتخابات من أجل معرفة اللجنة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية

تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات من متجر التطبيقات عبر الهاتف المحمول.

تثبيت التطبيق عبر الهاتف.

إدخال رقم الهاتف المحمول من أجل تسجيل الدخول إلى التطبيق.

سوف يتم إرسال كود التحقق عبر رسالة نصية، يمكن إدخاله في المكان المخصص له.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم

الضغط على كلمة استعلام، وسوف تظهر كافة بيانات اللجنة الانتخابية من اسم المدرسة وعنوان اللجنة ورقم اللجنة وتاريخ التصويت.

الجدول الزمني للجولة الثانية من الانتخابات

تم الإعلان عن الجدول الزمني للجولة الثانية أو إعادة انتخابات مجلس الشيوخ،وهذا الجدول متمثل في الآتي