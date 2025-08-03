تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات والعرب سات بجودة هائلة الأن

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من ضمن القنوات الفضائية التي يبحث عن تردداتها العديد من المواطنين، تبث هذه القناة الكثير من البرامج المختلفة والمتنوعة كما تبث الكثير من المسلسلات الدرامية والتاريخية، يتم بث محتواها علي مدار اليوم دون انقطاع مما تجذب مشاهدة ملايين المتابعين حول أنحاء الوطن العربي، كما يتم بث القناة عبر استخدام افضل الأساليب الحديثة وأعلي التقنيات لضمان بث المحتوي بأفضل صوت وصورة، عبر هذا التقرير سنسرد لكم ترددات القناة ابقوا معانا.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات

يتاح للجميع تحميل تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال اتباع البيانات التالية والتي تتمثل في:

التردد الخاص بالقناة: 12645.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل ترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر العرب سات

يمكنكم تحميل تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال البيانات التالية:

يتم بث القناة عبر التردد: 11034.

من خلال معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصويب: 4/3.

خطوات تنزيل قناة الفجر الجزائرية عبر التلفاز

لجميع الأشخاص الذين يرغبون في ضبط قناة الفجر الجزائرية من اجل مشاهدة جميع البرامج والمسلسلات التي يتم بثها عبر القناة يرجي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في: