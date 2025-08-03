خطوات تثبيت تردد قناة توم وجيري على النايل سات .. مغامرات القط والفار طول اليوم 2025

قد يمكن الآن بكل سهولة الحصول على تردد قناة توم وجيري على النايل سات، والاستمتاع بالقناة على مدار 24 ساعة بدون انقطاع او توقف على الأطلاق، وقد تتميز القناة فى تقديم مجموعة كبيرة من المعلومات، التي تساعد الاطفال وتزيد من زيادة الوعي والادراك الخاص بهم على مدار اليوم، والتي تفيد بشكل كبير كافة الأطفال فى مختلف الاعمار.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

قد يمكنكم الان الأستمتاع على مدار اليوم بالعديد من الاغاني المختلفة التي يتم عرضها من خلال تردد قناة توم وجيري على النايل سات، والتي قد تعتبر واحدة من أهم وأكبر القنوات التي تفيد بشكل كبير في سهولة التواصل مع المعلومات المخصصة لجميع الأطفال من خلال الأشكال المتميزة والصور المتحركة والجرافيك الذي يساعد فى سهولة استجابتها لكافة الأطفال، وقد يشمل التردد على النايل سات فى الآتي وهو:

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 12349.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

قد ايضا يمكنكم الأستمتاع بالقناة على مدار 24 ساعة بدون انقطاع او توقف على الاطلاق، والتي قد تفيد بشكل كبير جميع الاطفال فى مختلف الاعمار، وقد تتميز القناة بسهولة تنزيلها على التلفاز، كما تتميز القناة بتوافر العديد من المعلومات التي تتناسب مع جميع الأطفال والتي يتم عرضها على القناة بشكل متواصل، من خلال مجموعة بيانات مختلفة والتي قد تشمل فى الآتي وهي: