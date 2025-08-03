بلاش تروح أخر الدنيا .. خطوات تقليل الاغتراب 2025 بكل سهولة عبر الرابط الرسمي

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وتحديدًا الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى ويقوم بعض الطلاب بمحاولة معرفة كافة التفاصيل عن تقليل الاغتراب للطلاب المقبولين مبدئيًا في المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد، حيث يهدف تقليل الاغتراب إلى السماح للطلاب بالإقامة في أقرب مدينة جامعية لمحل سكنهم الدائم سواء في نفس الجامعة أو عن طريق التحويل إلى جامعة أقرب جغرافيًا وفقًا للشروط والطاقة الاستيعابية المتوفرة.

خطوات تقليل الاغتراب

يستطيع طلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة التقديم على تقليل الاغتراب من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة الزهراء للمدن الجامعية

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

التوجه إلى قائمة الزهراء لإدارة المدن الجامعية الخاصة بتقديمات السكن باستخدام الرقم القومي.

تحديد نوع الطلب “تقليل اغتراب” من القائمة الرئيسية.

اختيار المدينة الجامعية المطلوبة الأقرب لمحل الإقامة الدائم سواء في نفس الجامعة أو في جامعة أخرى.

إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

المستندات المطلوبة للتقديم على طلب تقليل الاغتراب

يجب إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على طلب تقليل الاغتراب والتي تتمثل في الآتي: