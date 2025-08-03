استعد للقاء الحاسم .. موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوبترا في الدوري المصري الممتاز 2025-2026

يستمر البحث عن موعد مباراة نادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، وقد يستضيف هيئة قناة السويس هذه المباراة في الموعد المحدد لها، كما تم الإعلان عن التشكيل المتوقع لكلا من

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوبترا

تم الإعلان عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز وهذا الموعد هو

تبدأ بطولة الدوري بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا في يوم الجمعة الموافق 8 من شهر أغسطس من هذا العام.

يريد الزمالك الظهور بشكل مميز في البطولة والمنافسة على اللقب مع المدرب الجديد يانيك فيريرا

يستضيف ستاد هيئة قناة السويس مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا في الدوري المصري الممتاز

هناك تشكيل متوقع للنادي الزمالك أمام نظيره نادي سيراميكا في الدوري المصري الممتاز وهذا التشكيل متمثل في الآتي

حراسة المرمى هو محمد صبحي.

خط الدفاع مكون من مصطفى الكناري ومحمود حمدي الونش وعمر جابر ومحمود بنتائج.

وسط الملعب عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد عبدالرحيم ايشو.

خط الهجوم مكون من ناصر ماهر وادم كايد وناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و كليوباترا في الدوري المصري

تم الإعلان عن القنوات التي سوف تقوم بنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا وهذه القنوات هي