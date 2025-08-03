موعد صرف مرتبات شهر اغسطس وحقيقة تبكيرها للموظفين هذا الشهر!

موعد صرف مرتبات شهر اغسطس من الموضوعات التي تهم الكثير من الموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حيث يرغب العديد من المواطنين والمواطنات الذين يعملوا في القطاع الحكومي التعرف على موعد الصرف من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية في المجتمع لذا سوف نقوم بتوضيح موعد الصرف بعد الزيادة الجديدة المقررة من الحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة للموظفين في القطاع الحكومي بالدولة في مصر.

موعد صرف مرتبات شهر اغسطس

بالنسبة إلى موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 في مصر حيث أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لشهر أغسطس 2025 اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس وحتى الخميس 28 أغسطس، وذلك على مدار خمسة أيام لتجنب التزاحم وضمان سهولة الحصول على المستحقات.

ما هي أماكن صرف المرتبات للموظفين

يمكن للموظفين صرف رواتبهم عبر:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك الحكومية والخاصة.

مكاتب البريد المصري.

ما هي الزيادات المقررة على رواتب الموظفين

ابتداءً من يوليو 2025 تم تطبيق زيادات جديدة على الأجور تشمل:

علاوة دورية 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيه.

علاوة غلاء معيشة حيث ارتفعت إلى 1000 جنيه.

علاوة مقطوعة لا تقل عن 300 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 7100 جنيه للدرجات الدنيا وحتى 13 800 جنيه للدرجات الممتازة.

طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين في مصر