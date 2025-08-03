تــابع كل المباريات قناة SSC الجديد بجودة عالية وتشفير مجاني
الكثير من الأشخاص يبحثوا عن ترددات قناة SSC حيث تعتبر من ابرز القنوات الفضائية التي تبث العديد من المباريات الرياضية المحلية كانت أو العالمية، حيث تحظي هذه القناة بحقوق بث حصرية ومباشرة لجميع المباريات التي يتم بثها عبر القناة، مما تقدم تغطية شاملة لأهم الفعاليات الرياضية، بالإضافة إلي أنها تحتوي علي برامج رياضية تحليلية يقوم عليها افضل المحللين الرياضين المتميزين، كل ذلك واكثر تشاهدوا عبر قناة SSC من خلال الترددات التي سنوضحها لكم فيا لسطور القادمة.
تردد قناة SSC عبر النايل سات
حيث يتاح لمتابعي القناة تحميل القناة علي شاشات التلفاز عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:
- التردد الخاص بالقناة: 12523.
- مؤشر الاستقطاب: عمودي.
- عبر معامل ترميز: 27500.
- معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.
تردد قناة SSC علي العرب سات
يستطيع الجميع متابعه قناة SSC الرياضية علي شاشات التلفاز وذلك من خلال ضبط القناة علي القمر الصناعي العرب سات من خلال البيانات التالية:
- يتم بث قناة SSC عبر التردد التالي: 12417.
- من خلال معامل الاستقطاب: عمودي.
- عبر مؤشر تصويب: 6/5.
- معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.
كيفية تحميل قناة SSCعبر جهاز التلفاز
يتاح للجميع مشاهدة كافة المباريات التي يتم بثها عبر قناة SSC علي التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:
- في بداية الآمر: قم بالدخول علي قائمة الإعدادات من خلال الضغط علي الريموت كنترول الخاص بالريسيفر.
- ثم انقر علي أيقونة التثبيت اليدوي.
- يتطلب تحديد القمر الصناعي الذي من خلاله يتم بث تردد القناة.
- ادخل التردد، معدل الاستقطاب، معامل الترميز، معامل تصويب الخطأ.
- ثم انقر علي أيقونة البحث علي القناة.
- يتم علي الفور تنزيل القناة عبر القائمة.
- اضغط علي خانة الحفظ لكي تتمكن من مشاهدة جميع المباريات التي يتم بثها عبر القناة.