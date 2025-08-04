تردد قناة توم وجيري على كل الأقمار الصناعية بجودة عالية الأن

تتصدر محركات البحث الإلكتروني من قبل العديد من الأشخاص بالبحث حول معرفة ترددات قناة توم وجيري تعد هذه القناة واحدة من ابرز القنوات الفضائية، تبث الكثير من البرامج الكرتونية المختلفة والمتنوعة التي تعزز من معرفتهم وتثري خيالهم حيث تشمل الأناشيد الهادفة والبرامج التعليمية التي صممت بعناية لتناسب عقولهم في مختلف مراحل النمو الفكري للأطفال، كما تقدم برامج ترفهية أيضا من اجل أن تمتع أوقات الصغار مما تعمل علي إقبال العديد منهم علي معرفه الترددات الحديثة بالقناة، علما بأنه من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم جميع التفاصيل في السطور الآتية.

تردد قناة توم وجيري علي النايل سات

لمتابعه جميع البرامج التي يتم بثها عبر قناة توم وجيري الفضائية يرجي تحميل القناة عبر ترددها علي النايل سات من خلال البيانات التالية:

يتم بث القناة عبر الترد التالي: 11355.

من خلال مؤشر ترميز: 27500.

عبر معامل الاستقطاب: الأفقي.

مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.

تردد قناة توم وجيري علي العرب سات

كما يمكنكم استقبال قناة توم وجيري عبر ترددها علي العرب سات من خلال البيانات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 12349.

مؤشر ترميز: 27500.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 5/6.

معامل الاستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط قناة توم وجيري عبر جهاز الاستقبال

لمشاهدة جميع البرامج التي يتم بثها عبر قناة توم وجيري علي تردداتها الجديدة حيث يمكنكم استقبال ترددات القناة علي جهاز التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في: