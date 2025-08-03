حدث تردد قناة وناسة أطفال على كل الأقمار الصناعية بجودة عالية

قناة وناسه واحدة من افضل القنوات الكرتونية الفضائية التي تبث الكثير من البرامج المختلفة والمتنوعة، لذا تهدف دائما إلي نشر الوعي بين الصغار من خلال عرضها للبرامج بطريقة ممتعه وجذابة، هذه القناة تعد من اكثر القنوات التي يتساءل عنها العديد من أولياء أمور الصغار عن تردداتها الجديدة وذلك من اجل تحميلها علي شاشات التلفاز، وسماع جميع برامجها الآمنة لا تحتوي برامجها علي أي مشاهد بها عنف أو إثارة كما يتم بث برامجها علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب فواصل إعلانية وخلافية، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع.

تردد قناة وناسه علي النايل سات

لتحميل قناة وناسه عبر ترددها علي القمر الصناعي النايل سات يرجي اتباع الخطوات التالية:

التردد الحديث: 11270.

من خلال مؤشر ترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

قناة وناسه عبر ترددها علي العرب سات

استقبال قناة وناسه عبر ترددها علي القمر الصناعي العرب سات من خلال البيانات التالية:

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

مؤشر الاستقطاب: أفقي.

ترميز القناة الجديد: 27500.

التردد الخاص بها: 11270.

مميزات قناة وناسه 2025