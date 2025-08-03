رابط نتائج التوجيهي بالأردن 2025 في 5 ثواني فقط.. أتعرف على درجاتك الأن

يواصل طلاب وطالبات التوجيهي بالأردن 2025 بالبحث المستمر حول المواقع الإلكترونية وذلك عن معرفة موعد ظهور نتائج التوجيهي، هذه المرحلة تشكل محطة حاسمة ينتظرها الطلاب والطالبات بل وأولياء الأمور بفارغ الصبر وذلك كونها تحدد المسار الجامعي او المهني للطالب، أتاحت الوزارة الموقع الإلكتروني الخاص بها وذلك من اجل اطلاع الطلاب عن النتائج، علما بانه من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم كافة التفاصيل.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالأردن 2025

يمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج التوجيهي عقب اعتمادها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الإلكترونية وباتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية.

اضغط علي أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2025.

ثم اكتب رقك الجلوس الخاص بالطالب.

انقر علي زر البحث.

يتم ظهور نتيجة الطالب علي الفور، حيث تتضمن درجات المواد، كشف النسبة المئوية التي حصل عليها الطالب.

برقم الجلوس استخراج نتائج الثالث الثانوي بالأردن 2025

بحسب مصادر تعليمية مطلعه داخل مراكز التصحيح بانه فور الانتهاء من أعمال التصحيح أوراق الامتحانات ومراجعه ورصد وتجميع الدرجات يتم علي الفور اعتمادها رسميا من قبل وزارة التربية الأردنية، ومن المتوقع وفقا لمصادر رسمية بانه يتم الإعلان عن النتائج بنهاية شهر يوليو أو خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، أشار بانه يتم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح علي قدم وساق وذلك من اجل الانتهاء من كافة الإجراءات التي تتعلق بإعلان النتائج في الموعد المحدد لها.