عاجل الآن.. بدء صرف رواتب المتقاعدين لشهر آب في العراق

كشفت هيئة التقاعد العامة، عن بدء صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أغسطس 2025 بمختلف المحافظ والحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين والمشتركين في الهيئة، مؤكدة أن الهيئة ستقوم باستكمال كافة المستحقات المالية الخاصة بالمشتركين في الهيئة، مشيرة إلى أن الرواتب يمكن الحصول عليها من فروع المصارف العاملة في الدولة العراقية، حتى أنه يمكنك التعرف على الإجراءات الخاصة بعمليات الصرف كما سنكشفه لكم عبر موقع البديل.

صرف رواتب المتقاعدين لشهر آب بالعراق

وأكدت هيئة التقاعد العامة، أن صرف رواتب المتقاعدين يتوقف على الرسائل النصية التي يتم إرسالها إلى كافة المستفيدين والمشتركين في الهيئة، مضيفة أنه يلزم المستفيدين مراجعة منافذ الصرف من أجل تسلم الرواتب التقاعدية بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد سيتم إطلاقها بعد توزيع الرواتب، موضحة أن صرف الرواتب تأتي مجردة من أي زيادات جديدة تذكر في الوقت الحالي.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وذلك بالزيادة الجديدة البالغ قيمتها 100 ألف دينار، فجاءت على النحو الأتي:-