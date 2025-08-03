سار للعراقيين.. صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2025 ورابط الإستعلام عن الراتب

ينتظر العديد من المواطنين في دولة العراق، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين، نظير أن الرواتب تضمن كافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية داخل الدولة العراقية، بجانب أن هذه الرواتب تمثل أهمية كبيرة للعديد من المواطنين داخل محافظات العراق، فيما يمكنك التعرف على الإجراءات الخاصة بصرف الرواتب ورابط الاستعلام خلال السطور التالية وعبر موقع البديل.

صرف رواتب المتقاعدين في العراق

وتستكمل وزارة المالية، إجراءات صرف رواتب المتقاعدين بمختلف محافظات العراق، نظير أن الرواتب يتم صرفها من مختلف منافذ الصراف الألي على مستوى المحافظات، كما أن الوزارة حريصة على توزيع المستحقات المالية مجردة من أي زيادة جديدة في الوقت الحالي، سوى ما تم تطبيقها في العام الماضي 2024 والبالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، بما تم تطبيقها على كافة المستفيدين في الدولة العراقية.

استعلام رواتب المتقاعدين في العراق

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، فنصت على النحو التالي:-

قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية.

مع تسجيل الانتقال إلى صفحة الخدمات.

قم باختيار خدمة “الاستعلام عن الرواتب”.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقاعد.

مع النقر مباشرة على أيقونة “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بقيمة الراتب المستحق لكل متقاعد.

شروط الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية

وعن الشروط المعنية بالاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية داخل دولة العراق، فجاءت كما يأتي:-