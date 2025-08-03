موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة وأماكن الصرف

ينتظر العديد من المواطنين موعد صرف معاشات شهر سبتمبر التي لاقت اهتماما كبيرًا من قبل المشتركين ضمن الهيئة العامة للتأمينات، فضلاً عن أن المعاشات تأتي بقيمة الزيادة السنوية الجديدة المقرة من قبل مجلس الوزراء ووزارة المالية في الفترة الماضية، على أن يُراعي بأن عمليات الصرف تكون من مختلف أماكن المنافذ المعنية بصرف المعاشات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي أماكن صرف معاشات سبتمبر 2025؟

أما عن أماكن المعنية بصرف المعاشات لشهر سبتمبر، التي تأتي بقيمة الزيادة الجديدة المصدق عليها من قبل مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة الماضية، فجاءت على النحو الأتي:-

يتم صرف المعاشات من منافذ البريد المصري.

كافة الفروع الخاضعة للبنوك الحكومية والخاصة.

كذلك منافذ شركات فوري على مستوى الجمهورية.

إمكانية الصرف من ماكينات الصراف الألي.

وكذلك كافة المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

متى صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أن صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي على أن يُراعي حالات الازدحام والتكدس التي تكون أمام أماكن الصراف الألي التابعة للبنوك الحكومية والخاصة وكذلك فروع البريد المصري، مشيرة إلى إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-