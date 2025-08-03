لحظة بالحظة لآخر تحديث.. سعر الذهب في الإمارات هل تستمر هذه الأسعار

استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 بعد فترة من التذبذب العالمي الحاد، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 360 درهم إماراتي للجرام وسبب استقرار سعر الذهب في الإمارات يرجع لترقب الأسواق لاجتماع أمريكي صيني الأسبوع المقبل في استوكهولم وقد تكون لها انعكاسات مباشرة على أسعار الذهب.

سعر الذهب في الإمارات

شهدت الأسواق المحلية في الإمارات حالة من الترقب، حيث حافظت أسعار الذهب على استقرارها النسبي رغم ارتفاع الأونصة عالميا إلى 3364.06 دولار ويعكس استقرار سعر الذهب في الإمارات توازن نسبي بين العرض والطلب في السوق المحلية، بالتوازي مع ثقة التجار في استقرار نسبي للعملة وسعر الصرف مقابل الدولار.

أبرز المؤثرات على استقرار سعر الذهب في الإمارات

ثبات نسبي في سعر صرف الدرهم مقابل الدولار.

ارتفاع طفيف في أسعار الأونصة عالميًا دون تأثير مباشر على السوق المحلي.

محدودية الطلب الاستهلاكي في ظل ارتفاع الأسعار خلال الشهور الماضية.

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

تعكس الأسعار الرسمية اليوم استقرار سعر الذهب في الإمارات على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

405.25 درهم للجرام.

سعر الذهب عيار 22

375.25 درهم للجرام.

سعر الذهب عيار 21

360.00 درهم للجرام.

سعر الذهب عيار 18

302.25 درهم للجرام.

سعر الذهب عيار 14

238.50 درهم للجرام.

سعر الذهب عيار 12

204.50 درهم للجرام.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات:

2880.00 درهم.

سعر الأونصة بالدرهم

12604.75 درهم.

سعر الأونصة بالدولار

3364.06 دولار.

الاستقرار الحالي في أسعار الذهب داخل السوق الإماراتي يمنح المستهلكين والمستثمرين فرصة للمراقبة الدقيقة دون اندفاع في القرارات، مع ترقب التطورات الاقتصادية الدولية خلال الأيام المقبلة.