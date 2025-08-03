خطوات استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالوجبة الجديد 2025
أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من الموضوعات التي تهم الكثير من المتقدمين لطلب دعم الرعاية الاجتماعية حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إطلاق الوجبة السابعة والأخيرة من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2025 عبر منصة مظلتي وذلك لدعم الفئات الأكثر احتياجًا مثل العاطلين عن العمل والأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود وفق معايير محددة لضمان وصول المساعدة لمستحقيها.
أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
بالنسبة إلى طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عند ظهورها كما يلي بكل التفاصيل حيث للاطلاع على الأسماء ومعرفة حالة طلبك، اتبع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- بعد ذلك اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الاستعلام عن أسماء المشمولين.
- ثم تحديد الوجبة السابعة من القائمة.
- إدخال البيانات المطلوبة الاسم الرباعي مع رقم الهوية مع المحافظة مع رقم البطاقة أو الحساب البنكي.
- الضغط على استعلام لعرض النتيجة.
ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل البلاد بشكل دائم.
- الانتماء إلى إحدى الفئات المستحقة مثل العاطلين عن العمل أو الأرامل أو المطلقات أو الأيتام أو ذوي الإعاقة أو كبار السن بلا دخل ثابت.
- عدم العمل في وظيفة حكومية أو تقاضي راتب من أي جهة رسمية.
- يشترط ألا يمتلك المتقدم مصادر دخل عالية أو ممتلكات كبيرة.
- العمر بين 18 و60 عامًا للرجال، وبين 15 و55 عام للنساء.
- تسجيل البيانات مرة واحدة فقط عبر المنصة مع إدخال عنوان السكن الصحيح.