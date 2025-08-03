أخر تحديث لـ سعر طن حديد عز اليوم بتاريخ 3 أغسطس 2025

استقر سعر طن حديد عز اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس من هذا العام في بداية التعاملات اليومية في معظم الشركات، وذلك بسبب زيادة إنتاج مصر من الحديد في الآونة الأخيرة، ويمكن أن يتغير السعر في بعض الشركات على مدار اليوم.

سعر طن حديد عز

سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد استقرار ملحوظ داخل الأسواق المحلية وبعض الشركات، وقد جاءت الأسعار وفقا لبيان بوابة الأسعار المحلية والعالمية متمثلة في الآتي:

سجل سعر الطن من حديد عز حوالي 39587 جنيه.

سجل سعر الطن من الحديد الاستثماري حوالي 38000 جنيه.

بلغ متوسط سعر الطن من حديد بشاي حوالي 38400 جنيه.

أما حديد المصريين فقد سجل سعر الطن حوالي 38000 جنيه.

في حين سجل سعر الطن من حديد الكومي حوالي 36000 جنيه.

ايضا سجل بلغ سعر الطن من حديد مصر ستيل حوالي 37500 جنيه.

بينما سجل سعر الطن من حديد العشري حوالي 36200 جنيه.

بلغ متوسط سعر الطن من حديد العتال حوالي 36000 جنيه.

بلغ متوسط سعر الطن من حديد بيانكو حوالي 36500 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي ما يقارب 36000 جنيه.

سجل سعر طن حديد الجيوشي ما يقارب 36500 جنيه.

سجل سعر الطن من حديد عطية حوالي 37500 جنيه.

حديد المراكبي سجل سعر الطن له حوالي 37500 جنيه.

إنتاج مصر من الحديد

وصلت نسبة إنتاج مصر من الحديد في الآونة الأخيرة نحو الآتي